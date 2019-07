Guerre commerciale USA-Chine - Reprise des entretiens entre Washington et Pekin

(Belga) Le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin se sont entretenus mardi avec leurs homologues chinois pour tenter de sortir de l'impasse de leur conflit commercial, a indiqué un responsable américain.

Les deux ministres du gouvernement Trump ont discuté avec le vice-Premier ministre Liu He et le ministre chinois du Commerce Zhong Shan "pour poursuivre des négociations visant à résoudre les questions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis", a indiqué un responsable américain, ajoutant que les deux parties estimaient que ces discussions devaient se poursuivre. Lors du sommet du G20 à Osaka fin juin, les présidents Donald Trump et Xi Jinping avaient évité le pire en décrétant une trêve dans leur guerre commerciale et la surenchère des droits de douane. Les deux hommes avaient décidé de reprendre les négociations, brutalement interrompues en mai parce que, selon Washington, Pékin était revenu sur des engagements concernant les relations commerciales entre les deux pays. Donald Trump avait levé sa menace d'imposer de nouvelles taxes à l'importation, qui auraient frappé la totalité des plus de 500 milliards de dollars de biens chinois achetés chaque année par les Etats-Unis.