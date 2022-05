Guerre en Ukraine: la Russie affirme être prête à reprendre des pourparlers

Le négociateur russe Vladimir Medinsky a affirmé dimanche que la Russie était prête à reprendre des pourparlers de paix avec l'Ukraine, assurant que leur suspension était due à Kiev.



"Pour notre part, nous sommes prêts à continuer le dialogue", a affirmé Vladimir Medinski, conseiller du Kremlin chargé des négociations avec Kiev, dans un entretien avec la télévision bélarusse. "Le gel des pourparlers a été entièrement une initiative de l'Ukraine", a-t-il ajouté, estimant que la "balle était dans leur camp". "La Russie n'a jamais refusé des négociations", a-t-il encore dit. Des négociations ont eu lieu après que les forces russes sont entrées en Ukraine le 24 février et ont échoué à prendre rapidement la capitale.

Les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien se sont rencontré en mars en Turquie, puis les délégations se sont retrouvées à Istanbul, mais sans succès. Le négociateur ukrainien Mykhaylo Podolyak a déclaré mardi que les pourparlers étaient "suspendus", alors que la Russie a recentré et relancé son "opération spéciale" sur l'est de l'Ukraine.