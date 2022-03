Guerre en Ukraine: Olga, sa fille et son chat fuient les combats vers l’ouest, comme des milliers d’Ukrainiens

La guerre en Ukraine pousse sur les routes des milliers de personnes. Plus de 660.000 réfugiés ont déjà fui l'invasion des troupes russes. Certains Ukrainiens ont quitté leur ville et leur village pour se réfugier ailleurs dans le pays. Ils espèrent ne pas devoir franchir la frontière.

La gare de Lviv située dans l’ouest de l’Ukraine est pleine. Dans la foule, parmi des milliers d’autres Ukrainiens arrivés ici, Olga est avec sa fille et son chat. Elle n’a pas de billet et encore moins de plan pour l’avenir : "Nous sommes partis parce que j’ai un enfant. Je ne serais peut-être pas partie sans cela, parce qu’il y a les tirs, parce que je dois me cacher dans des abris anti-bombes et des caves et je ne veux pas traumatiser ma fille… elle a peur", raconte la jeune femme.

Si Olga n’a pas quitté le pays, c’est parce qu’elle a l’espoir un jour de retourner chez elle: "Nous espérons vivement rentrer chez nous. Nous espérons que la victoire sera pour l’Ukraine, car ce serait la justice. Nous n’avons rien fait de mal à personne dans le monde".

Si nous étions sortis une semaine plus tard, nous ne serions pas arrivés

Ce même espoir habite d’autres Ukrainiens qui n’ont pas l’intention de quitter le pays. Ils trouvent refuge dans un théâtre de Lviv, transformé en centre d’accueil.

"Je viens de la région de Zitomir. Pour l’instant, je reste ici. Nous verrons comment tout va évoluer, je pense que tout va bien se terminer et que l’Ukraine va certainement gagner", confie Yuliana, une étudiante.

Dariya, une mère de famille déplacée, témoigne : "Le voyage s’est très bien passé. Si nous étions sortis une semaine plus tard, nous ne serions pas arrivés. Les événements se déroulent très rapidement, les villes sont bloquées mais nous sommes arrivés".

Depuis le début du conflit avec la Russie, 160.000 personnes se sont déplacées à l’intérieur des frontières ukrainiennes, principalement à Lviv, la grande ville dans l’ouest du pays.