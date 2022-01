Il y a 11 ans, Jérôme et Mathias visitaient Auschwitz: ils n'oublieront jamais ce qu'ils y ont vu (vidéo)

Visiter Auschwitz laisse indubitablement une trace dans les mémoires. C'est ce qu'ont raconté Jérôme et Mathias, qui ont visité le camp de concentration nazi il y a 11 ans, alors qu'ils en avaient à peine 17. Une visite aussi intéressante que choquante pour les deux adolescents, qui n'ont pas oublié ce qu'ils ont vu.

À l'image de Mathias, qui se rappelle très bien son sentiment en arrivant. "Il y a ces fameux portiques d'entrée, la porte dans laquelle les rails s'engouffraient. Quand on les voit en vrai, il y a une dimension différente qui apparaît. Je me revois entrer et être frappé par la taille du camp", raconte-t-il face à notre caméra. Sur place, les deux adolescents et leurs compères ont pu profiter de l'aide d'un guide.

Et pas n'importe lequel. "On était avec un survivant, qui est décédé depuis. Il donne des exemples de ce qu'il a vécu à certains endroits", confirme en effet Jérôme. Les deux hommes portent aujourd'hui un regard apaisé sur la visite. Et se souviennent de certains éléments très particuliers. "Ce qui m'a le plus touché, ce sont tous ces objets dans lesquels on retrouvait un soupçon d'humanité: les lunettes, les valises, les objets personnels. On sait les raccrocher à des personnes", nous détaille Mathias. Tous deux insistent sur le fait qu'au fil des années, ce sont eux, et ceux qui ont visité ces lieux, qui devront transmettre la mémoire.

Une mission que Mathias prend très à coeur, lui qui est devenu professeur d'histoire. "Quand on explique à un jeune ce qu'est la Shoah, tout le monde n'est plus au courant de ce que c'est. Mais quand on fait les parallèles avec les Ouïghours etc, il y a des exemples qui se reproduisent et l'un peut servir à la cause de l'autre", nous détaille-t-il à ce sujet. Marqués par cette visite historique, Jérôme et Mathias sont maintenant engagés dans la transmission mémorielle.