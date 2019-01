Inconscient, il saute du 11ème étage du plus grand paquebot du monde en pleine croisière: la compagnie n'a pas du tout apprécié

Un homme de 27 ans a été banni d'une croisière sur le "Symphony of the Seas" après avoir eu un geste complètement inconscient. Encouragé par ses amis, il a sauté du 11ème étage du plus grand paquebot du monde, soit près de 30 mètres, pendant une escale à Nassau, aux Bahamas. Le vacancier, apparemment fier de son geste, a publié la vidéo sur Instagram.

"J'étais encore ivre de la nuit précédente. Quand je me suis réveillé, j'ai simplement décidé de sauter (...) Je n'ai rien senti aux pieds. Mais je me suis fait mal au cou et au coccyx", a expliqué Nick Naydev.



Sans grande surprise, le personnel de la Royal Carribean, la compagnie maritime, a été choqué en voyant les images. "C'était un comportement stupide et imprudent (le jeune homme) et ses compagnons sont désormais interdits de naviguer avec nous", a déclaré la Royal Carribean, relayée par des médias américains.



Le touriste originaire de Vancouver dans l'État de Washington et ses amis ont donc été bannis de la croisière. Le groupe a dû rentrer chez lui par ses propres moyens.



Mais Nick Naydev ne semble toujours pas réaliser la gravité de son acte. Il n'a parlé que de ses douleurs physiques lors d'une interview accordée au South Florida Sun Sentinel. "Je pouvais à peine marcher pendant trois jours parce que j'avais tellement mal aux fesses. Le vol de retour fut un cauchemar, mais je vais bien maintenant", a commenté l'Américain.



La Royal Carribean a prévenu la police. Mais la compagnie ne compte pas en rester là. Elle compte poursuivre le jeune homme en justice.