Indonésie: le bilan des inondations et glissements de terrain porté à 59 morts

(Belga) Le bilan des inondations et glissements de terrain de ces derniers jours en Indonésie a doublé vendredi, à 59 morts, et pourrait encore s'alourdir, 25 personnes étant portées disparues, selon l'agence de gestion des catastrophes.

Quelque 3.400 personnes ont été évacuées après de fortes pluies et des vents puissants qui se sont abattus sur le sud de l'île de Célèbes (centre du pays) gonflant les cours d'eau et les faisant sortir de leur lit. Le dernier bilan faisait état jeudi de 30 morts. Plusieurs dizaines de villages ont été inondés dans douze districts ainsi qu'une partie de la capitale de l'île, Makassar. "Je n'ai jamais vu (des inondations) de cette ampleur, ce sont les pires", a souligné Syamsibar, le responsable de l'agence de gestion des catastrophes du sud de l'île de Célèbes à l'AFP. Le district de Gowa a été le plus touché, avec 44 personnes retrouvées mortes, a indiqué le responsable qui comme de nombreux Indonésiens n'a qu'un nom. Les sauveteurs et des habitants à Makassar se déplaçaient dans des rues inondées avec de l'eau jusqu'à la taille, certains portant leurs biens sur la tête. D'autres ont emprunté des radeaux ou d'autres embarcations pour évacuer. "Je n'ai pas pu sauver toutes mes affaires, ma maison a été emportée", a raconté Ayu Fiskarina, une habitante de Makassar à l'AFP. Les autorités indiquent que les inondations sont en recul mais les dégâts sont importants. Des maisons, des bâtiments gouvernementaux, des écoles et des ponts ont été endommagés. L'agence météorologique indonésienne annonce de fortes pluies sur la zone jusqu'à mercredi. Mais l'intensité des précipitations a décru jeudi à Makassar et dans le sud de l'île, a souligné l'agence de gestion des catastrophes. Les glissements de terrain et inondations sont fréquents en Indonésie, un vaste archipel souvent touché par des phénomènes météorologiques violents, notamment au moment de la saison des pluies. Des inondations et des glissements de terrain ont fait plus de 20 morts en octobre sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'archipel. (Belga)