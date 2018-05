Indonésie: un poste de police attaqué, un agent et trois assaillants tués

(Belga) Trois "terroristes présumés" ont été abattus mercredi par les forces de l'ordre après l'attaque d'un commissariat dans le nord-ouest de l'Indonésie, au cours de laquelle un policer a succombé, ont indiqué les autorités locales.

Les assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans le portail du commissariat et sont sortis du véhicule avant d'attaquer des policiers avec des sabres et d'être abattus. "Trois policiers ont été blessés et l'un a ensuite succombé lors de son transfert à l'hôpital", a déclaré le chef de la police locale, Nandang, qui n'a qu'un patronyme comme nombre d'Indonésiens. (Belga)