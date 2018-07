Inégalité salariale: la flutiste star de l'orchestre de Boston porte plainte

(Belga) La principale flutiste de l'orchestre symphonique de Boston a assigné son employeur en justice, l'accusant de traitement discriminatoire en lui versant un salaire inférieur à ceux versés à ses homologues masculins.

Elizabeth Rowe, flutiste du prestigieux Boston Symphony Orchestra depuis 2004, affirme être payée moins que ses collègues au hautbois, trompette, violon, ou cor, tous des hommes. Dans sa plainte déposée cette semaine devant le tribunal du comté de Suffolk, dans le Massachusetts, elle réclame plus de 200.000 dollars d'arriérés de salaires. Elle accuse l'orchestre d'avoir "consciemment discriminé sur le salaire, en s'appuyant sur des critères pervertis en vigueur dans le milieu des orchestres". La direction de l'orchestre n'a pas immédiatement réagi. Cette plainte intervient alors que le mouvement #MeToo a mis le doigt sur de frappantes disparités de salaires entre hommes et femmes dans le monde du spectacle. En mars, la société de production de la série "The Crown" avait dû présenter ses excuses après qu'il fut apparu que l'actrice Claire Foy, qui incarne la reine Elizabeth II, était moins bien payée que l'acteur Matt Smith campant son époux, le prince Philip. L'Etat du Massachusetts a adopté en 2016 une loi particulièrement dure à l'égard des discriminations de salaires, qui vient d'entrer en vigueur. Elle empêche notamment les employeurs d'exiger des candidats des preuves de leurs salaires précédents, estimant que cela contribue à perpétuer les écarts hommes-femmes. Selon la plainte déposée par Rowe, le principal hautboïste, John Ferrillo touche un salaire équivalent à 200 fois l'indice de base des salaires de l'orchestre, alors que celui de Rowe correspond à 154 fois l'indice de base. Ferrillo est cité dans la plainte comme qualifiant Rowe de "meilleure flutiste d'orchestre d'Amérique du Nord" et comme étant "absolument (son) égale." L'avocate d'Elizabeth Rowe, citée par le Boston Globe, a indiqué que la flutiste avait eu plusieurs discussions récentes avec la direction de l'orchestre, sans arriver à un accord. (Belga)