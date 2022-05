Installation lundi du nouvel archevêque de Paris, Laurent Ulrich

Laurent Ulrich, nouvel archevêque de Paris, prend officiellement ses fonctions lundi, lors de vêpres à la cathédrale Notre-Dame de Paris puis d'une messe d'accueil à l'église Saint-Sulpice.

Nommé par le pape François le mois dernier, celui qui était archevêque de Lille depuis 2008, âgé de 70 ans, succède à Michel Aupetit après sa démission acceptée début décembre par le souverain pontife.

Mgr Aupetit était contesté pour sa gestion des ressources humaines et des journaux lui avaient prêté une relation amoureuse avec une femme, ce qu'il avait catégoriquement démenti.

Mgr Ulrich ne pourra pas être "installé", comme ses prédécesseurs, dans la cathédrale Notre-Dame, encore en cours de restauration après l'incendie d'avril 2019 qui l'a partiellement ravagée. Mais, très attaché à ce lieu, le prélat commencera par célébrer les vêpres sur le parvis à 16H00. Puis il se recueillera à l'intérieur de l'édifice.

C'est à 18H30 qu'aura lieu la messe d'accueil à l'église Saint-Sulpice (VIe), devant environ 2.000 personnes. Les 500 prêtres du diocèse et les diacres ont été invités, selon le diocèse. Autorités, fidèles et une quarantaine d'évêques seront présents.

Le diocèse de Paris est le plus important de France avec une centaine de paroisses et, outre ses 500 prêtres, des séminaristes, des religieux et religieuses, des laïcs salariés ou bénévoles engagés dans de nombreux mouvements et missions (SDF, migrants...).

Comme le président de la Conférence des évêques de France (CEF) - actuellement Eric de Moulins-Beaufort - le nouvel archevêque est celui qui incarne le premier culte français auprès des autorités politiques, de la société civile et des médias.

Impliqué dans la cause des migrants, homme à la fibre sociale et aux talents d'organisateur reconnus, Mgr Ulrich présente un profil modéré au sein de l'épiscopat catholique, épousant sans réticence les orientations du pape François.

Il devra s'attaquer en priorité à apaiser et restaurer l'unité au sein des prêtres et fidèles du diocèse, profondément divisés.

Parmi les dossiers dont il hérite, figure également la poursuite du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame, en dialogue avec l'Etat et sous le regard attentif des fidèles et des nombreux donateurs. Le monument doit être rendu au culte pour avril 2024.

Natif de Dijon, détenteur d'une double maîtrise de philosophie et de théologie, Laurent Ulrich est ordonné prêtre en 1979 pour le diocèse de Lyon. En 2000, il est nommé évêque de Chambéry.