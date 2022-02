Invasion en Ukraine: "La parole de Vladimir Poutine est peu crédible", réagit Sophie Wilmès

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi matin le début d'une "opération militaire" en Ukraine où de puissantes explosions et les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans plusieurs villes, Kiev affirmant qu'une "invasion de grande ampleur" était en cours.

En Belgique, Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères, s'est exprimée au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. "Nous pouvons utiliser les mots de guerre et invasion. Si on ne peut pas les utiliser aujourd’hui, je ne sais pas quand on peut les employer. C’est une attaque sans précédent de la Russie sur l’Ukraine. C’est une situation dramatique aux portes de l’Europe. »

La Belgique condamne "fermement" l'attaque de la Russie en Ukraine. "Nous condamnons dans les termes les plus forts l’attaque russe. On a un message d’unité et de soutien par rapport au peuple ukrainien. Nous les avons soutenus depuis le début et nous devons continuer à le faire. Nous devons donner une réponse à la hauteur de cette attaque sans précédent."

S’attendait-on à ce que les troupes russes entrent dans les provinces séparatistes ? Est-ce toute l’Ukraine qui est ciblée ?

"Il faudra faire un état des lieux précis. Les ambassadeurs au niveau de l’Otan vont faire un débrief. Les indications que nous avons récoltées auprès de la presse internationale sont de très mauvais augure et indiquent une multitude d’attaques à des endroits différents."

Vladimir Poutine dit qu’il répond à un appel à l’aide des provinces séparatistes.

"Il faut bien comprendre qu’il y a des attaques de niveau militaire. Il y a aussi une guerre de la désinformation. On sait bien que la Russie est friande de propagande et de fake news. Cela fait partie de son narratif. Depuis le début, tout ne prétextant la voie du dialogue, la Russie a mis en place tous les éléments qui lui permettait de mettre en place une invasion de grande envergure sur l’Ukraine. La parole de Vladimir Poutine est peu crédible pour le moment quand il dit qu’il souhaite une issue diplomatique à la situation actuelle. Nous avons multiplié les rencontres pour éviter cela."