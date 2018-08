Irak: les élections au Kurdistan se tiendront le 30 septembre

(Belga) Les élections parlementaires au Kurdistan irakien auront lieu le 30 septembre et ne seront pas reportées, a indiqué mardi le chef du gouvernement de la région autonome lors d'une conférence de presse.

"Nous avons réaffirmé lors du conseil des ministres qu'il fallait impérativement tenir l'élection du Parlement du Kurdistan à la date prévue", a déclaré Netchirvan Barzani. "Aucun parti politique n'a demandé son report de façon officielle", a-t-il ajouté alors que des informations circulaient sur une possible nouvelle date, afin de tenir ce scrutin après la formation d'un gouvernement central à Bagdad, qui tarde à voir le jour. Minés par les divisions, les Kurdes irakiens payent en outre les conséquences funestes du scrutin d'indépendance tenu il y a près d'un an malgré l'opposition du pouvoir central à Bagdad. Cette consultation, largement remportée par le "oui", s'est traduite par des pertes territoriales importantes: les forces irakiennes ont repris la riche province pétrolière de Kirkouk et d'autres territoires que les Kurdes contrôlaient de facto même s'ils étaient hors des limites officielles de leur région. Aujourd'hui, dans la région autonome, les deux grands partis traditionnels s'apprêtent à organiser des élections face à des électeurs démoralisés par la défaite ayant suivi le référendum.