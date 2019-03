Iran: au moins 23 morts dans des inondations d'ampleur inédite

Au moins 23 personnes sont décédées et plus d'une centaine ont été blessées dans des inondations d'une ampleur inédite en Iran, selon un nouveau bilan provisoire des services de secours et du ministère de la Santé mardi.

Les autorités iraniennes ont par ailleurs annoncé mardi que sept personnes étaient déjà mortes il y a une semaine dans des inondations survenues dans deux provinces du nord-est du pays, le Golestan et le Mazandaran.

S'agissant de l'épisode actuel, 19 personnes ont été tuées et 98 blessées dans la seule ville de Chiraz (sud), une personne est décédée dans la province de Kermanshah (ouest), une a péri dans celle du Lorestan (ouest) et deux autres dans les provinces de Khouzistan (sud-ouest) et de Kogiluyeh-Va-Boyerahmad (ouest), selon un bilan toujours provisoire.

Dans cette dernière province, un village a été enseveli par un glissement de terrain peu après l'évacuation de ses habitants, a rapporté l'agence semi-officielle Fars, citant le gouverneur de la région.

Au moins 110 personnes ont été blessées, d'après le ministère de la Santé, alors que le Croissant-Rouge iranien a affirmé que des logements d'urgence avaient été fournis à plus de 25.000 personnes.

Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a présenté dans un communiqué ses condoléances aux familles des victimes et appelé les responsables à tout faire pour accélérer l'aide et les compensations financières aux victimes.

Ces inondations interviennent en pleine période de fête, l'Iran célébrant le Nouvel an persan, ce qui a pu ralentir le travail des secours, de nombreux employés étant en congé.

Un comité national de gestion de crise a été activé lundi par le gouvernement.

Les services météo ont prévenu que les précipitations devaient se poursuivre jusqu'à mercredi.

- "Restez calmes" -

Dans la nuit de lundi à mardi, tous les Iraniens ont reçu des SMS les exhortant à être prudents et à attendre des instructions des responsables.

"Restez calme face aux possibles dangers. Ne klaxonnez pas sur les routes des régions montagneuses car cela peut causer des avalanches", pouvait-t-on lire dans un de ces messages.

"Ne plantez pas de tentes près des rivières ou des zones montagneuses et surtout ne traversez pas des ponts" au-dessus d'un cours d'eau en crue, disait un autre.

Ces inondations, d'une ampleur inédite dans un pays connu pour son aridité, touchent principalement l'ouest et le sud. Dans certains secteurs, il est tombé plus de la moitié des précipitations annuelles en 24 heures.

Vingt des 31 provinces sont toujours touchées par les intempéries et plus de 250 villes et villages ont besoin d'aide d'urgence, selon le comité national de gestion de crise.

Par ailleurs, plusieurs villages ont été évacuées, et une centaine ont été touchés par des coupures d'électricité et d'eau, selon les médias.

La police a déconseillé les trajets en voiture dans les prochains jours, de nombreuses routes étant coupées par les inondations ou obstruées par des glissements de terrain.

Le ministre de l'Energie, Reza Ardekanian, a mis en cause le changement climatique tandis que le ministère de la Santé, en charge des hôpitaux, a annulé tous les congés du personnel.