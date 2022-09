L'acteur Ethan Hawke revient sur Godard et le deuil à l'avant-première de "Raymond & Ray" à Toronto

Présent au festival du film de Toronto pour l'avant-première de "Raymond & Ray", comédie noire sur le thème du deuil, l'acteur américain Ethan Hawke en a profité pour rendre hommage mardi au réalisateur Jean-Luc Godard dont la touche a transformé le cinéma à jamais.

Il partage avec Ewan McGregor l'affiche de cette production d'Apple TV+, qui raconte l'histoire de deux demi-frères qui peinent à surmonter la perte de leur père, charismatique mais aussi violent.

Le long-métrage a été présenté lundi en avant-première mondiale au plus grand festival de cinéma d'Amérique du Nord et le monde apprenait le lendemain la mort de Jean-Luc Godard, pionnier de la Nouvelle Vague française.

"Cela va de soit de dire qu'il a changé le cinéma, qu'il a changé la façon dont les gens pensent l'image en mouvement, et à quel point cela est rare", a confié Ethan Hawke évoquant le cinéaste franco-suisse. "Chaque génération semble avoir une ou deux voix qui dominent vraiment et il était définitivement l'une d'entre elles".

Jean-Luc Godard a marqué des générations de cinéphiles avec ses films cultes comme "A bout de souffle" ou "Le mépris", ses innovations formelles qui en ont fait une figure de la Nouvelle Vague et ses provocations.

En cette journée particulière pour le monde du cinéma, Ethan Hawke a fait le lien avec son dernier film qu'il décrit comme une "méditation sur la bonne façon de faire son deuil".

- "Comment pardonner?" -

Dans le scénario, Raymond et Ray se rendent aux funérailles de leur père. Ils découvrent que cet homme qui les a toujours traités avec mépris était adoré et idolâtré par tous.

"Comment bien exprimer sa colère? Comment arriver à accepter sa vie? Comment parvenir à pardonner?", s'est interrogé l'acteur avant d'ajouter que ce qu'il aimait dans ce film, "c'est qu'il ne donne pas de réponse - il pose simplement des questions vraiment intéressantes".

"Raymond & Ray", qui sortira sur la plateforme de streaming Apple TV+ le 21 octobre, a été réalisé par Rodrigo Garcia - le fils du célèbre auteur colombien Gabriel Garcia Marquez, décédé en 2014.

"En dehors des fils, tous les autres ont une vision différente" du mort, a renchérit ce dernier auprès de l'AFP.

"Je pense que cette situation n'est pas rare. En fin de compte, peu importe à quel point vous êtes proches, même dans le meilleur des cas, il y a toujours ces questions qui reviennent: à quel point les parents connaissent-ils leurs enfants" et inversement, a ajouté le réalisateur.

Pour Ethan Hawke, la force de ce projet du producteur renommé Alfonso Cuaron, se situe dans l'écriture, qui parvient à mettre en scène "deux vérités contraires en même temps".

Le père de Raymond et de Ray "est un amant merveilleux... un ami formidable et un penseur politique - mais aussi un père terrible", a indiqué l'acteur en soulignant à quel point ce film se démarquait en "laissant beaucoup de place aux côtés sombres et mystérieux de la vie".

Le film a été bien reçu par les critiques et notamment par le site Deadline qui note la "belle énergie triste" entre les acteurs principaux et estime que le film "pourrait marquer ceux le jury".

Le Festival international du film de Toronto se poursuit encore jusqu'à dimanche.