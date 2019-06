De nouvelles sanctions américaines "majeures" attendues lundi contre l'Iran

Les Etats-Unis s'apprêtent à annoncer lundi de nouvelles sanctions "majeures" contre l'Iran alors que la tension croissante entre les deux pays, nourrie d'incidents et d'invectives guerrières, fait craindre un embrasement.

Téhéran et Washington ont beau répéter ne pas chercher la guerre, les déclarations belliqueuses et les incidents se multiplient, dont des attaques d'origine inconnue contre des pétroliers et la destruction d'un drone américain par l'Iran dans la région du Golfe.

Dimanche, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a fait état pour la première fois d'un incident impliquant un drone américain le 26 mai qui, selon une carte qu'il a publiée sur Twitter, serait resté au moins 20 minutes dans l'espace iranien et aurait reçu trois "avertissements".

Avant de s'envoler pour l'Arabie saoudite, rival régional de l'Iran, et les Emirats arabes unis, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a jugé "enfantine" la carte publiée par M. Zarif.

L'annonce iranienne est intervenue après qu'un missile iranien eut abattu un drone de l'US Navy jeudi. Téhéran affirme que cet appareil a violé son espace aérien. Washington assure qu'il a été détruit dans l'espace aérien international.

Après la destruction du drone, M. Trump a parlé d'une "énorme erreur" de l'Iran mais a annulé in extremis des frappes contre des cibles iraniennes.

En visite à Jérusalem, le conseiller à la Sécurité nationale du président américain Donald Trump, John Bolton, a averti l'Iran qu'il "ne devrait confondre prudence et retenue avec de la faiblesse", après le renoncement de M. Trump à frapper.

Le président américain a en revanche autorisé secrètement, selon le Washington Post et Yahoo! News, des représailles sous forme de cyberattaques contre les systèmes de défense iraniens. Le Pentagone s'est refusé à tout commentaire.

- "Sanctions supplémentaires majeures" -

Les tensions ne cessent de monter depuis le retrait américain en mai 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien suivi du rétablissement de lourdes sanctions américaines contre l’Iran, privant ce pays des bénéfices économiques qu'il escomptait de ce pacte.

Elles se sont intensifiées avec des attaques contre des pétroliers dans la région du Golfe en mai et en juin, imputées par Washington à Téhéran qui a démenti.

De nouvelles mesures de rétorsion contre l'Iran ont été annoncées par Donald Trump samedi. "Nous mettons en place des sanctions supplémentaires majeures contre l'Iran lundi", avait-il tweeté. "L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires!".

L'Iran a toujours nié vouloir se doter de l'arme atomique, mais M. Trump l'accuse de chercher secrètement à en fabriquer et de "déstabiliser" la région.

Selon des sources diplomatiques, Washington a demandé la tenue le même jour d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU.

Téhéran n'a pas encore réagi aux informations sur les cyberattaques qui, selon le Washington Post, avaient été initialement proposées par l'état-major comme riposte aux attaques ayant ciblé le 13 juin deux pétroliers près du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole et au cœur des tensions régionales depuis des décennies.

Washington a accusé l'Iran qui a nié toute implication dans ces attaques et dans le sabotage de quatre navires le 12 mai à l'entrée du Golfe.

- "Coalition mondiale" -

Depuis mai, les Etats-Unis ont renforcé leur dispositif militaire au Moyen-Orient, en arguant de "menaces iraniennes" contre des cibles américaines.

Alors que les Etats-Unis alternent déclarations martiales et appels au dialogue, l'émissaire américain pour l'Iran, Brian Hook, a exhorté "tous les pays à convaincre l'Iran de désamorcer la tension". Et de répéter: "les Etats-Unis n'ont aucun intérêt à une confrontation militaire avec l'Iran".

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est envolé dimanche pour l'Arabie saoudite et les Emirats, deux "grands alliés" des Etats-Unis. Il a dit qu'il allait y "parler de la manière de nous assurer que nous sommes tous sur la même ligne ainsi que de la manière de mettre en place une coalition mondiale" sur l'Iran.

Dimanche soir, les rebelles yéménites houthis, soutenus par l'Iran, ont à nouveau frappé l'Arabie saoudite, qui intervient militairement au Yémen depuis 2015 à la tête d'une coalition de plusieurs pays. Une attaque contre un l'aéroport d'Abha, dans le sud du royaume saoudien, a fait un mort et sept blessés.

Dans ce contexte de vives tensions, un ancien conseiller militaire américain, Mike Mullen, a averti que "les choses deviennent incontrôlables". "La dernière chose au monde dont nous ayons besoin, c'est d'une guerre avec l'Iran".

burx-mj/tp/iw/cn/roc