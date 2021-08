Opération belge en Afghanistan: 93 personnes évacuées ce dimanche, les 34 Belges arrivés à Peutie ont quitté la caserne

Un C-130 belge avec 93 personnes à bord a atterri dimanche matin à Islamabad, la capitale pakistanaise. L'appareil venait de Kaboul. L'annonce a été faite en milieu de journée ce dimanche par les ministres de la Défense Ludivine Dedonder et des Affaires étrangères Sophie Wilmès sur Twitter. Elles ne précisent cependant pas le nombre de Belges à bord.

Un deuxième vol a également été effectué, ont-elles ajouté, toujours dans le cadre de l'opération "Red Kite" lancée par le gouvernement fédéral pour permettre à des centaines de personnes de quitter l'Afghanistan, pays tombé aux mains des talibans.

Quatre rotations entre les deux capitales sont normalement prévues sur l'ensemble de la journée.

250 personnes évacuées samedi

Samedi, trois vols avaient eu lieu entre Kaboul et Islamabad et environ 250 personnes avaient pu être évacuées de la sorte, dont au moins 74 Belges et ayant-droits.

Les premiers évacués de Kaboul de retour au pays ont pu quitter la caserne de Peutie

Les 34 Belges qui ont été évacués d'Afghanistan et accueillis temporairement à la caserne de Peutie ont pu la quitter, a fait savoir dimanche après-midi le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte.

M. Bonte ne pouvait pas dire si d'autres personnes évacuées allaient être également reçues à Peutie dans les prochains jours. "Notre objectif est d'accueillir dans cette caserne, si nécessaire, autant de personnes évacuées que possible, en possession des bons papiers". Les 34 premiers évacués avaient été acheminés en bus à Peutie samedi soir, après être arrivés à l'aéroport de Schiphol (Amsterdam) durant l'après-midi.