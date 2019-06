L'UE et le Vietnam signent un accord commercial longtemps attendu

La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström (g), le ministre roumain du Commerce Stefan Radu Oprea (c) et le ministre vietnamien de l'Industrie Tran Tuan Anh (d) posent après la signatureTien TUAN

L'Union européenne et le Vietnam communiste ont signé dimanche à Hanoï un accord commercial longuement attendu, qui doit permettre à terme de supprimer 99% des droits de douane sur les biens entre les deux parties, tranchant avec un contexte mondial de hausse du protectionnisme.

La signature de cet accord survient à un moment où le commerce mondial est plombé par le ralentissement de l'économie chinoise et de la zone euro, ainsi que la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

L'accord constitue un "tournant important", a commenté la commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström lors de la signature. "C'est le traité commercial le plus ambitieux que l'UE ait signé avec un pays en développement", a-t-elle ajouté.

L'accord inclut des règles sur les conditions de travail, le respect de l'environnement et de la propriété intellectuelle, dans ce pays d'Asie du Sud-Est en pleine croissance, qui sert d'atelier de production pour de nombreuses marques occidentales, notamment dans l'électronique et la confection.

"Nous voulons être certains du fait que le commerce de l'Union européenne dans cette région a un impact positif, d'où les conditions importantes intégrées à cet accord", a déclaré Cecilia Malmström.

L'accord avec le Vietnam a été signé deux jours après l'annonce d'une entente entre l'Union européenne et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) sur un vaste traité de libre-échange.

Le Vietnam vient de ratifier la Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la négociation collective. Mais Bruxelles s'est vu critiquer pour son manque de pressions concernant les droits de l'Homme, alors que le régime communiste autoritaire à parti unique multiplie les procès et lourdes condamnations contre les opposants ces dernières années.

"C'est incroyable que l'Union européenne décide de se lancer dans les conditions actuelles dans un partenariat économique complet avec Hanoï", a critiqué Phil Robertson, de l'ONG Human Rights Watch.

- "Discussions franches" -

"Je ne pense pas que cet accord commercial puisse résoudre ces problèmes, mais cela ouvre un canal de discussions franches", a réagi Cecilia Malmström, interrogée par l'AFP après la signature.

Cet accord, dont les négociations ont été conclues en décembre 2015, a été approuvé par l'ensemble des Etats membres, mais il devra encore être voté par le nouveau Parlement européen pour entrer en vigueur.

L'Union européenne vise à consolider sa place au Vietnam, marché de plus de 95 millions de consommateurs, dont elle est l'un des principaux partenaires commerciaux.

Les deux parties échangent chaque année pour environ 50 milliards d'euros de biens et 4 milliards dans les services, largement au désavantage des Européens.

Le Vietnam exporte surtout des textiles, chaussures et produits électroniques comme les smartphones et des pièces détachées d'ordinateurs.

"J'espère que le volume et la valeur des mes exportations vers l'Europe vont doubler ces prochaines années", a confié à l'AFP Dang Trong Trung, patron d'une entreprise d'emballage basée près de Hanoï.

Une des économies les plus dynamiques d'Asie, le Vietnam a connu une croissance de plus de 7% en 2018, la plus forte depuis plus de dix ans.

Le pays fait partie de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), réunies en sommet le week-end précédent à Bangkok, qui ambitionne de boucler avant fin 2019 un projet d'accord de libre-échange promu par Pékin, le RCEP, qui associerait seize Etats de la région Asie-Pacifique.

La décision de Donald Trump en janvier 2017 de retirer les Etats-Unis d'un projet concurrent de Traité de libre-échange transpacifique (TPP), dont le Vietnam espérait beaucoup, a joué en faveur du RCEP -- et de l'accord avec l'UE selon les analystes.

Commentant les transferts de production de certaines entreprises américaines de la Chine vers le Vietnam pour échapper aux tarifs douaniers, le milliardaire américain a affirmé mercredi que le Vietnam était "pire" que la Chine en matière d'échanges commerciaux.