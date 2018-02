La force nucléaire américaine doit être modernisée, selon le Pentagone

(Belga) Le Pentagone a publié vendredi une évaluation de la capacité nucléaire américaine pointant la nécessité de moderniser la force afin de garantir son effet de dissuasion.

Le secrétaire d'Etat à la Défense James Mattis a affirmé que l'évaluation survenait à un moment critique de l'histoire américaine, alors que les Etats-Unis font face à un problème de sécurité international le plus complexe et exigeant depuis la Guerre froide "Dans cet environnement, il n'est pas possible de repousser la modernisation de nos forces nucléaires si nous voulons préserver une dissuasion nucléaire crédible", a commenté M. Mattis. L'évaluation demande une stratégie de dissuasion sur-mesure et flexible se basant sur des capacités nucléaires diverses dans les limites du traité. Il souligne la nécessité de moderniser et recapitaliser la "triade nucléaire" - missiles balistiques intercontinentaux, missiles balistiques lancés par des sous-marins et avions à capacité nucléaire - pour suivre le rythme des développements géopolitiques. Le remplacement de la triade, du commandement et du système de contrôle doit être la priorité pour le Pentagone, affirme le document. "Notre triade nucléaire a été sûre pour plus de 70 ans. Nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser devenir obsolète", a signalé le secrétaire à la Défense adjoint, Patrick Shanahan, durant un briefing. Le rapporte pointe aussi qu'alors que les USA ont continué à réduire leur stock d'armement nucléaire, d'autres pays, comme la Russie et la Chine, ont évolué dans une direction opposée. M. Mattis a aussi cité la poursuite du programme d'armement nucléaire de la Corée du Nord et la capacité nucléaire de l'Iran en dépit de l'accord nucléaire. (Belga)