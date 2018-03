La nouvelle envoyée de l'ONU en RDC s'inquiète de la dégradation de la sécurité

(Belga) La nouvelle émissaire de l'ONU et patronne des Casques bleus en République démocratique du Congo, l'Algérienne Leila Zerrougui, a fait part mercredi de son inquiétude devant la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, lors de son premier exposé devant le Conseil de sécurité. Au cours de cette allocution, elle a notamment relevé que le pays compte désormais, parmi toutes les nations africaines, le plus grand nombre de personnes déplacées nécessitant une aide humanitaire: ce chiffre a atteint 4,5 millions d'individus. Plus de 7,7 millions de personnes y sont en manque de nourriture.

Alors que le pays se prépare à des élections présidentielle et législatives le 23 décembre, "la situation sécuritaire en République démocratique du Congo continue de se détériorer", a déploré Mme Zerrougui. En évoquant le risque accru d'instabilité dans plusieurs régions, menaçant les populations civiles, la responsable a notamment évoqué l'est du pays où des groupes armés restent très actifs. "Je condamne les attaques persistantes menées par des groupes armés et milices divers à travers la République démocratique du Congo, le recrutement d'enfants, le viol de femmes et de jeunes filles, l'incendie de maisons et d'écoles, et la profanation des lieux de culte", a ajouté Leila Zerrougui. Sur le plan politique, l'émissaire de l'ONU a signalé des "progrès notables" pour préparer les prochaines élections mais elle a noté "des défis majeurs" restant à relever. "Bien que le gouvernement ait libéré un nombre important de prisonniers politiques (...), beaucoup d'autres sont toujours en détention", a souligné la diplomate. Elle a aussi dénoncé "l'usage disproportionné" de la force lors de manifestations pacifiques, à quelques jours d'une grève générale organisée vendredi en mémoire de militants tués par des forces de l'ordre. (Belga)