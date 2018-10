La tempête Florence déverse des "quantités monumentales" de pluie en Caroline du Nord

(Belga) La tempête Florence déverse encore des "quantités monumentales" de pluie même si sa puissance a faibli, a affirmé samedi le gouverneur de Caroline du Nord, l'Etat du sud-est des Etats-Unis le plus touché par les intempéries.

"Beaucoup de gens qui pensent que la tempête les a ratés n'ont pas encore fait face à sa menace", a averti Roy Cooper, soulignant que les rivières de l'intérieur de l'Etat allaient bientôt déborder à cause des précipitations. Florence "déverse des quantités monumentales de pluie", a-t-il ajouté, faisant état de cinq décès confirmés liés aux intempéries alors que "plusieurs autres" font l'objet d'une enquête. Parmi les décès, une mère et son bébé ont péri lorsqu'un arbre s'est écrasé sur leur maison à Wilmington. C'est près de cette bourgade côtière que l'oeil de l'ouragan Florence a touché terre vendredi matin avec des vents jusqu'à 150 km/h. La force des vents est depuis retombée, à 75 km/h mais les pluies restent torrentielles sur certaines régions de cet Etat. "Sachez que l'eau monte vite partout, même dans des lieux qui ne subissent pas d'habitude d'inondations", a mis en garde le gouverneur. "Ne rentrez pas chez vous jusqu'à ce que la tempête passe et que vous receviez le feu vert", a lancé Roy Cooper aux habitants évacués ces derniers jours. Les opérations de sauvetage se poursuivent, compliquées par de nombreuses routes encore coupées, a-t-il expliqué.