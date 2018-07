Le Canada prend la tête d'une mission de l'Otan en Irak

(Belga) Le Canada enverra jusqu'à 250 militaires, des véhicules blindés et quatre hélicoptères pour diriger pendant un an la mission de l'Otan de formation et de soutien des forces irakiennes, a annoncé mercredi le gouvernement canadien.

Les soldats canadiens, sous l'autorité d'un major-général qui chapeautera la mission de l'Otan, seront déployés dès l'automne 2018 dans la région de Bagdad pour "aider l'Irak à bâtir une structure de sécurité nationale plus efficace" et "améliorer la formation des forces de sécurité" irakiennes, a annoncé le Canada. Cette annonce a lieu alors que les dirigeants des Etats membres de l'Otan sont rassemblés jusqu'à jeudi à Bruxelles pour le sommet annuel de l'organisation. La rencontre est marquée par la volonté du président américain Donald Trump de voir ses alliés augmenter significativement leurs contributions à l'Alliance atlantique. Le Canada participe depuis 2014 à la coalition contre le groupe Etat islamique (EI) en effectuant des opérations aériennes et en fournissant du soutien médical et de la formation aux forces irakiennes sur le terrain. Des "équipes de formation mobiles pour appuyer les efforts de l'Otan" ont également déjà été mises en place pour lutter contre les "engins explosifs improvisés", selon le gouvernement canadien. Début juin, le Canada avait annoncé que les forces spéciales de l'armée canadienne, soit 210 hommes sur le terrain, ne fournissaient plus d'assistance ou d'entraînement aux combattants kurdes peshmergas suite au recul de l'EI dans le nord de l'Irak. Après le recul de l'EI dans plusieurs zones, le Canada avait rappelé son avion de surveillance Aurora à la mi-décembre dernier tout en renforçant sa contribution à la logistique de la coalition, en envoyant en Irak un deuxième avion de transport CC-130J Hercules. (Belga)