Le chef de l'opposition vénézuélienne attaqué par la foule

(Belga) Le chef de l'opposition vénézuélienne et président par intérim autoproclamé Juan Guaido a été assailli par la foule lors d'une visite dans la ville de San Carlos, dans l'État de Cojedes, samedi. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent qu'il a été insulté, poussé et qu'on lui a jeté des objets. On ignore si l'homme de 38 ans a été blessé.

Le politicien de l'opposition Freddy Guevara a écrit sur Twitter qu'il s'agissait d'une attaque armée menée par des partisans du président Nicolas Maduro. Un ancien député du parti socialiste au pouvoir, le PSUV, figurait parmi les assaillants, a-t-il déclaré. Juan Guaido a poursuivi sa visite de l'État, accompagné d'autres politiciens de l'opposition, et a parlé aux citoyens locaux. "Nous sommes profondément préoccupés par l'attaque injustifiée contre le président Guaido et ses collègues", a affirmé Brian Nichols, secrétaire adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental au Département d'État américain. "Des vies ont été mises en danger dans cette attaque monstrueuse". Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim du pays sud-américain au début de l'année 2019 pour tenter d'évincer le président Nicolas Maduro. S'il a initialement reçu un soutien important de la part des pays occidentaux, il n'a jamais pu s'imposer au Venezuela. Joe Biden a réaffirmé mercredi lors d'un appel téléphonique son soutien au leader de l'opposition vénézuélienne, que Washington reconnaît comme "président par intérim". (Belga)