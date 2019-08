Le Japon se prépare au passage du cyclone tropical Krosa

(Belga) Le cyclone tropical Krosa approchait mercredi des côtes du Japon, où les autorités ont mis en garde les citoyens contre les risques de pluies diluviennes et de vents violents. A 1h00 GMT (3h00 heure belge), cette dépression cyclonique se trouvait à moins de 300 km au sud-est de l'île de Tanegashima, située au sud des îles principales de l'archipel nippon.

Ces dernières devraient être directement touchées jeudi. Plus d'un mètre de pluie est attendu par endroits, avec un risque élevé de crues, marées de typhon et glissements de terrain, selon les experts de l'agence de météorologie nationale. Par précaution, les compagnies de transports ont d'ores et déjà décidé d'annuler des liaisons aériennes et ferroviaires à grande vitesse mercredi et pour la journée de jeudi qui devrait être la plus difficile. Des rencontres sportives et autres événements sont également écourtés ou supprimés. Le Japon est situé sur le passage d'une bonne dizaine de typhons par an, certains s'avérant mortels en raison des dégâts qu'ils provoquent. (Belga)