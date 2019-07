Le nombre de chômeurs en baisse de 0,5% au 2ème trimestre à 3,632 millions

Le nombre de chômeurs a légèrement diminué au deuxième trimestre (-16.800, -0,5%) pour s'établir à 3,632 millions de personnes en France entière, selon des chiffres publiés jeudi par Pôle emploi.

Cette baisse est plus faible que lors des deux trimestres précédents (-0,7% au premier et -1,1% au dernier trimestre 2018). Sur un an, le recul est de 1,9%.

Le nombre de demandeurs d'emploi, avec ou sans activité, a lui aussi baissé de 0,5% à 5,888 millions après être resté stable au 1er trimestre. Sur un an, le recul est de 0,9%.

En France métropolitaine, c'est-à-dire sans les régions et départements d'outre mer, le nombre de demandeurs inscrits en catégorie A est en baisse de 0,4% et atteint son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2014.

Le chiffre est en baisse de 0,1% pour les hommes et de 0,8% pour les femmes. Pour les seniors, les 50 ans et plus, ce trimestre enregistre un léger recul de 0,4% (-0,6% sur un an). En revanche le chômage progresse de 0,2% chez les moins de 25 ans (-1,4% sur un an).

Les demandeurs d'emploi en activité réduite (catégories B et C) sont en diminution de 0,4% (+0,7% sur un an).

Le chômage de longue durée marque un léger repli: les inscrits (A, B et C) depuis plus d'un an sont en baisse de 0,3%, soit 2,649 millions de personnes. Mais il reste en hausse de 1,5% sur un an.

La durée moyenne d'inscription des sortants des catégories A, B et C est de 318 jours contre 313 au trimestre précédent.

Le nombre moyen d'entrées a diminué de 0,7% alors que le nombre de sorties a progressé de 0,4%, avec une hausse de 5,6% (et 20,9% sur un an) des sorties pour aller en stage ou formation.

Par région, seules la Bourgogne-Franche-Comté (+0,8%) et les Pays de la Loire (+0,3%) s'inscrivent en hausse pour les demandeurs inscrits en catégorie A. Les plus fortes baisses sont en Corse (-4,4%) et en Guyane (-2,2%).