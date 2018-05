Le pape François va recevoir d'autres victimes d'un prêtre pédophile chilien

(Belga) Le pape François va recevoir un deuxième groupe de victimes d'un prêtre pédophile chilien, a annoncé le Vatican mardi, un scandale qui avait miné sa visite dans ce pays d'Amérique latine en janvier.

Le pape s'entretiendra en privé au Vatican, du 1er au 3 juin, avec sept victimes abusées par le père Fernando Karadima. Cinq prêtres figurent parmi ces victimes. "Avec cette nouvelle rencontre, le pape François veut montrer sa proximité avec les prêtres victimes d'abus, les accompagner dans leur chagrin et écouter leurs opinions en vue d'améliorer les mesures préventives actuelles et la lutte contre les abus dans l'Eglise", précise le communiqué du Vatican. Il y a quelques semaines, le pape avait déjà reçu trois hommes également victimes du père Fernando Karadima. Le pape a récemment annoncé des "changements" à court, moyen et long terme pour rétablir "la justice" au sein de l'Église chilienne, après avoir lu les conclusions d'une enquête qu'il avait diligentée sur des abus sexuels commis par le clergé. En janvier, son voyage au Chili avait été miné par le dossier de la pédophilie au sein du clergé du pays. Le pape avait été critiqué pour avoir défendu avec force l'évêque chilien Juan Barros, pourtant soupçonné d'avoir tu les crimes du vieux prêtre pédophile Fernando Karadima dans les années 1980 et 1990, condamné par la justice vaticane en 2011. Il a été contraint de se retirer pour une vie de pénitence. Vendredi, la conférence épiscopale chilienne a annoncé que 34 évêques venus à Rome rencontrer le pape François lui avaient remis leur démission. "Nous voulons demander pardon pour la douleur causée aux victimes", ont t-ils déclaré. Le pape devra encore annoncer s'il accepte ou non leur démission. (Belga)