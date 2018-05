Le pistolet laser de Han Solo bientôt aux enchères à Las Vegas

(Belga) Attention riches fans de "La guerre des étoiles": le pistolet-laser de Han Solo, dans "Le Retour du Jedi", va bientôt être mis aux enchères pour un montant estimé entre 300.000 et 500.000 dollars, témoin du culte généré par l'interminable saga.

Ce faux pistolet d'une quarantaine de centimètres, fait essentiellement en bois, était exposé lundi à New York après être resté plus de 30 ans dans les cartons de James Shoppe, directeur artistique du film sorti en 1983, a expliqué Martin Nolan, directeur exécutif de la maison d'enchères Julien's. James Shoppe a finalement décidé de se séparer du célèbre pistolet brandi par Harrison Ford, et d'une quarantaine d'autres objets liés au film, dont une hache Ewok, des plans du vaisseau de Jabba le Hutt, ou de la mer de dunes de Tatooine, a expliqué Nolan. Selon lui, le prix final pourrait aller "bien au-delà" de la valeur annoncée, tant la série attire anciens fans et nouveau public, qui redécouvre aujourd'hui les premiers Star Wars. L'annonce de cette vente aux enchères, qui aura lieu à Las Vegas le 23 juin, coïncide avec la sortie, cette semaine aux Etats-Unis, du film consacré à Han Solo, nouvelle déclinaison de la saga acquise en 2012 par les studios Disney. En juin 2017, l'astucieux robot R2-D2 s'était vendu pour quelque 2,76 millions de dollars, tandis que le sabre laser manié par Luke Skywalker dans deux films avait atteint 450.000 dollars. (Belga)