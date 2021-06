Le président américain a atterri ce dimanche peu avant 21h à l'aéroport militaire de Melsbroek. Joe Biden doit participer ce lundi au sommet de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

L'une de nos équipes était présente sur le tarmac de Melsbroek pour assister à l'événement. Dès l'atterrissage d'Air Force One, l'avion transportant le président américain et son staff, un tapis rouge a été déroulé.

Présent dès 20h30 sur place, le Premier ministre belge s'est positionné pour accueillir Joe Biden dès sa descente des marches. Une fanfare composée d'une vingtaine de personnes avait également été prévue pour recevoir en musique le président américain.

L'instant était chronométré: à sa descente de l'avion, Joe Biden ne devait rester que 66 secondes sur le tarmac, précisément. Le président est finalement resté un peu plus, entre 1 minute 30 et 2 minutes, le temps de s'entretenir avec Alexander De Croo.

Sur la piste d'atterrissage, une trentaine de photographes, journalistes et caméramans étaient présents depuis de longues heures pour immortaliser l'événement. Les règles de sécurité sont drastiques: les reporters devaient être présents dès 15h et notre équipe a subi une série de vérifications et tout notre matériel a été inspecté scrupuleusement.

L'accueil du président américain n'a finalement duré que quelques minutes. Descendu d'Air Force One à 21h04, Joe Biden avait déjà rejoint son véhicule blindé pour quitter la base aérienne dès 21h07.