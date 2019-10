Le prince William et Kate dans un école de filles pour leur première visite au Pakistan

Le prince William et son épouse Kate ont marqué leur attachement à l'éducation des femmes mardi en faisant de la visite d'une école de filles à Islamabad la première étape de leur tournée au Pakistan, pays profondément patriarcal.

Le couple royal s'est assis aux côtés de jeunes élèves apprenant les mathématiques, dont l'uniforme bleu rappelait la couleur du shalwar kameez (pantalon ample et tunique, l'habit traditionnel pakistanais, NDLR) que portait Kate, selon des images de la télévision pakistanaise.

"Tous deux voulaient leur parler de manière naturelle (...) donc c'était très bien", a commenté Khadija Bakhtiar, directrice d'une ONG promouvant l'éducation, qui a assisté à l'échange.

William et Kate ont passé environ une demi-heure dans cet établissement public, qui compte quelque 1.000 élèves de l'école primaire au lycée. Ils sont partis sous les sourires des écolières.

Ils ont été emmenés dans un convoi sécurisé dans les collines bordant Islamabad, où ils ont visité un bâtiment d'agents environnementaux. Ils doivent ensuite rencontrer le Premier ministre Imran Khan, qui était un ami de la princesse Diana, la mère de William.

Près de 23 millions d'enfants sont privés d'école au Pakistan, selon des chiffres de l'Unicef. Les filles sont particulièrement laissées de côté dans ce pays musulman conservateur et patriarcal.

Moins de la moitié des femmes pakistanaises savaient lire et écrire en 2015, quand 71% des hommes sont alphabétisés, selon des chiffres du ministère des Finances.

Le programme du prince William et de son épouse au Pakistan est tenu secret. La sécurité est renforcée pour la première visite d'un membre de la famille royale britannique depuis 2006, quand Charles, le père de William, était allé au Pakistan, accompagné de son épouse Camilla.

En plus d'Islamabad, William et Kate devraient se rendre à Lahore, l'ancienne capitale de l'empire moghol - qui régna sur l'Asie du Sud entre les XVIe et XIXe siècles -, au riche patrimoine architectural et religieux.

Le couple princier est aussi attendu dans les montagnes verdoyantes du nord ainsi que près de la frontière avec l'Afghanistan dans l'ouest, selon l'ambassadeur britannique au Pakistan, Thomas Drew.