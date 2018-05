Le roi saoudien rejette les "ingérences flagrantes" de l'Iran dans les affaires arabes

(Belga) Le roi Salmane d'Arabie saoudite a dénoncé les "ingérences flagrantes de l'Iran" dans les affaires arabes et évité d'évoquer publiquement la Syrie 24 heures après les frappes occidentales, dans son discours d'ouverture dimanche du 29e sommet arabe.

Ryad et Téhéran sont engagés depuis des années dans des conflits par procuration, de la Syrie au Yémen, en passant par l'Irak et le Liban. "Nous renouvelons notre ferme condamnation des actes terroristes commis par l'Iran dans la région arabe et rejetons ses ingérences flagrantes dans les affaires des pays arabes", a dit le roi dans cette intervention devant le sommet annuel des dirigeants arabes à Dhahran, dans l'est de l'Arabie saoudite. Cette réunion s'est ouverte 24 heures après que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ont mené des frappes ciblées contre le régime du président syrien Bachar al-Assad, allié à l'Iran et à la Russie, en représailles à une attaque chimique présumée contre une enclave rebelle. Par ailleurs, le roi Salmane a rejeté dans son discours la décision de l'administration de Donald Trump de transférer l'ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem. "Nous réitérons notre rejet de la décision américaine concernant Jérusalem", a déclaré le souverain, ajoutant que "Jérusalem-Est est une partie intégrante des territoires palestiniens". Sur le Yémen, le roi Salmane a déclaré accueillir "avec satisfaction la déclaration du Conseil de sécurité (de l'ONU) dénonçant les tirs de missiles balistiques de fabrication iranienne sur des villes saoudiennes". Ryad a pris en 2015 la tête d'une coalition au Yémen en soutien aux forces loyalistes pour contrer l'avancée des rebelles Houthis. (Belga)