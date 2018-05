Les Européens sous pression pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien

Les Européens se sont engagés à "tout faire" mercredi pour sauver l'accord visant à contenir les ambitions nucléaires de l'Iran, qui menace à son tour d'en sortir s'il n'en retire pas les bénéfices escomptés, après le retrait fracassant des Etats-Unis.

"Nous allons respecter l'accord et nous ferons tout pour que l'Iran se tienne à ses obligations", a martelé la chancelière allemande Angela Merkel au lendemain du retrait américain.

Après le président Hassan Rohani mardi soir, l'ayatollah Ali Khamenei, arbitre des choix stratégiques de l'Iran, a réclamé à son tour des garanties solides des Européens.

"Maintenant, on dit qu'on veut continuer l'accord nucléaire avec les trois pays européens, (mais) je ne fais pas confiance à ces trois pays (...) Vous voulez conclure un accord, obtenez des garanties réelles, car demain ils feront la même chose que ce que les États-Unis ont fait", a lancé M. Khamenei à la télévision d’État iranienne.

"Si vous ne réussissez pas à obtenir une telle garantie définitive - et je doute réellement que vous puissiez le faire - à ce moment on ne pourra plus continuer comme ça", a ajouté le guide suprême en agitant le spectre d'une sortie de l'accord.

Mardi, Hassan Rohani avait déjà menacé de reprendre l'enrichissement d'uranium "sans limite" si les négociations avec les Européens ne devaient pas donner les résultats escomptés dans les "semaines à venir".

Le texte conclu en 2015 vise à faciliter les échanges commerciaux avec l'Iran et à relancer son économie en échange d'un engagement de Téhéran à limiter ses activités nucléaires et à renoncer ainsi à l'arme atomique.

Donald Trump a annoncé mardi le retrait pur et simple des Etats-Unis de l'accord et un retour de toutes les sanctions visant les entreprises travaillant avec l'Iran, au risque de décourager tout investissement dans ce pays.

- "L'accord n'est pas mort" -

Les pays européens cosignataires, France, Allemagne et Royaume-Uni, sont montés en première ligne dès l'annonce du président Trump pour tenter de sauver le texte.

Le président français Emmanuel Macron - qui a tenté en vain d'infléchir la position du président américain - devait s'entretenir mercredi après-midi par téléphone avec Hassan Rohani.

Les ministres français, allemand et britannique des Affaires étrangères rencontreront aussi lundi des représentants de Téhéran pour voir comment avancer sur ces questions.

"L'accord n'est pas mort", a insisté le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian en appelant l'Iran à faire "preuve de retenue" et en mettant en garde contre un risque de "déflagration" et de "confrontations" si Téhéran se retire du compromis de 2015 et entraîne les autres pays de la région dans une course à l'armement atomique.

La Chine, autre signataire avec la Russie, a également appelé à sauvegarder l'accord, estimant qu'il "contribue à préserver la paix au Moyen-Orient". Moscou a fait part pour l'heure de son "extrême inquiétude".

Londres a exhorté Washington "à éviter toute action qui empêcherait les autres parties de continuer à faire que l'accord fonctionne". Il y va de "notre sécurité collective", a insisté le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, dans une allusion aux sanctions américaines.

Toutes les entreprises, y compris étrangères, déjà présentes en Iran, ont trois à six mois pour en "sortir" avant d'être frappées par les mesures punitives leur barrant l'accès aux marchés américains. Et celles qui étaient en négociations pour de nouveaux contrats doivent y renoncer "immédiatement".

Les Européens vont devoir se livrer à une course contre la montre pour trouver les moyens de préserver leurs entreprises et répondre aux attentes des Iraniens.

- Pari difficile -

"Nous allons tout faire, en lien avec nos entreprises, pour défendre et protéger leurs intérêts et maintenir les effets incitatifs de l'accord. Nous allons traiter avec les Etats-Unis au niveau de l'Union européenne, pour des raisons politiques, pratiques et juridiques", a assuré l'Elysée.

Mais de l'aveu même de responsables européens, le défi est énorme et la marge de manoeuvre des Européens très faible.

"Trump a de facto atteint son but: l'accord est probablement impossible à sauver (...) Celui qui investit en Iran sera frappé de sanctions américaines, et c'est impossible à compenser", a estimé le président de la commission des Affaires étrangères à la chambre des députés allemande, Norbert Röttgen.

Malgré le retrait américain, Emmanuel Macron a relancé son initiative visant à travailler "collectivement" à un accord "plus large", portant sur les engagements nucléaires iraniens au-delà de 2025, le programme balistique de Téhéran et son influence régionale dans la région.

"Cette initiative politique est toujours sur la table et le président Trump ne l'a d'ailleurs pas rejetée", a souligné Jean-Yves Le Drian.

La Ligue arabe a appelé pour sa part à une révision de l'accord, exprimant "l'exaspération" des pays arabes face à la "politique déstabilisatrice" de l'Iran dans la région.

La crise déclenchée par le retrait américain intervient au moment même où Washington tente de négocier avec la Corée du nord l'abandon de son arsenal nucléaire.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a répété de son côté que l'Iran remplissait ses "engagements en matière de nucléaire", conformément à l'accord signé avec les grandes puissances.