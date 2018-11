Les incendies en Californie n'ont pas épargné les stars

Les incendies en Californie ont détruit des milliers de maisons ces derniers jours, qu'il s'agisse de mobile homes ou de somptueuses résidences. Et plusieurs stars vivant dans la station balnéaire de Malibu ont vu leurs domiciles partir en fumée.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs célébrités ont partagé des photos ou des vidéos d'elles-mêmes saines et sauves (comme Kim Kardashian avec ses enfants) ou contemplant les décombres de leur maison (l'acteur Gerard Butler).

Pas moins de 44 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'hectares ont été consumés dans les incendies qui brûlent aux deux extrémités de l'Etat de Californie.

Les flammes ont menacé les résidences de Guillermo del Toro, Alyssa Milano, Will Smith, Orlando Bloom, Cher et Pink, ainsi que celle de l'une des actrices principales de la série "La Servante écarlate", Yvonne Strahovski, qui a dû évacuer quelques semaines après avoir accouché de son premier enfant.

Kim Kardashian a dit avoir eu une heure pour fuir la maison qu'elle partage avec Kanye West à Calabasas.

Lady Gaga a publié sur Instagram des photos d'énormes nuages de fumée noire au-dessus de son quartier, ainsi qu'une vidéo d'elle en train de faire ses bagages avant d'évacuer.

Le chanteur Robin Thicke a lui perdu sa maison, tout comme la chanteuse Miley Cyrus qui a indiqué que la maison qu'elle partageait avec l'acteur Liam Hemsworth avait été calcinée.

"Mes animaux et l'amour de ma vie en sont sortis sains et saufs et c'est tout ce qui importe maintenant. Ma maison n'existe plus mais les souvenirs avec ma famille et mes amis sont toujours là", a-t-elle écrit.

Des stars ont en outre vertement critiqué le président Donald Trump, qui a dénoncé la gestion des forêts "tellement mauvaise" des autorités locales.

"Je le savais avant, mais vous continuez à montrer clairement que vous ne vous souciez de personne d'autre que vous", a tweeté Lady Gaga à l'adresse du président en l'appelant à faire preuve de compassion, tandis que Katy Perry qualifiait la réaction de M. Trump de "sans coeur".