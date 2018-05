Malaisie: ouverture du scrutin pour les élections législatives

(Belga) Les bureaux de vote ont ouvert mercredi en Malaisie pour des élections législatives où l'actuel chef du gouvernement Najib Razak, affronte son ex-mentor, l'ancien Premier ministre Mahathir Mohamad, âgé de 92 ans.

Les électeurs ont commencé à voter à 08h00 (00h00 GMT) dans ce pays d'Asie du Sud-Est de 32 millions d'habitants. Les bureaux fermeront à 17h00 (09h00 GMT) et les résultats devraient être connus dans la soirée de mercredi. Ces élections s'annoncent comme les plus serrées jamais organisées dans le pays. La coalition du Barisan Nasional (Front national, BN), formée de partis au pouvoir depuis l'indépendance de l'ex-colonie britannique en 1957, a vu sa popularité s'effriter ces dernières années en raison notamment du vaste scandale de détournements au détriment du fonds souverain 1MDB, créé par M. Najib à son arrivée au pouvoir en 2009 pour moderniser la Malaisie. Le retour sur le devant de la scène politique de l'ancien charismatique Premier ministre Mahathir Mohamad, un ardent nationaliste malais propulsé à la tête de la coalition d'opposition, a dopé les partisans d'un changement de régime. Le nonagénaire est sorti de sa retraite pour défier son ex-protégé dans ce pays multiethnique, où les Malais représentent jusqu'à 60% des habitants et constituent depuis longtemps le socle électoral de la coalition gouvernementale dirigée par Najib Razak. Mahathir Mohamad mise sur sa popularité parmi les Malais pour tenter de créer la surprise mercredi. Mais selon la plupart des analystes, Najib Razak devrait rester Premier ministre à la faveur d'un système où une majorité simple au Parlement suffit, et devrait profiter à la coalition gouvernementale face à une opposition divisée. (Belga)