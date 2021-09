Météo: huit départements en vigilance orange pour risques d'orages et d'inondations

Huit départements étaient placés mercredi après-midi en vigilance orange pour risques d'orages et d'inondations, selon Météo-France, qui prévoit la fin de l'épisode pluvio-orageux ce jeudi à 02H00.

Il concerne essentiellement la région Rhône-Alpes-Auvergne avec un début de suivi, à 16H00, pour l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie et un maintien de suivi pour l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, l'Hérault et le Gard.

"Des orages ponctuels concernent une grande moitié sud du pays. Ils sont plus nombreux et plus marqués du Massif central à la vallée du Rhône, avec parfois de la grêle. Les cumuls de pluie n'excèdent pas les 15 à 30 mm pour l'instant", indique dans son dernier bulletin Météo-France, qualifiant cet épisode "pluvio-orageux de fin d'été" de "non-exceptionnel pour la saison".

L'organisme souligne néanmoins la possibilité "d'importants cumuls de pluie en peu de temps".

Sur l'Ardèche, la Drôme, et l'Isère, des cumuls de 50 à 80 mm en quelques heures sont attendus, pouvant atteindre les 70 à 100/120 mm jusqu'à jeudi matin.

"Le risque d'orages stationnaires s'estompe sur l'Hérault tandis qu'il reste encore significatif sur les plaines gardoises jusqu'en fin d'après-midi", ajoute Météo-France qui prévoit l'éventualité de fortes pluies soudaines "de 80 à 100 mm" dans des deux départements.

Pour jeudi, Météo-France prévoit encore un temps instable du Sud-Ouest à la Franche-Comté.

Mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, l'institut ne prévoit pas d'amélioration de la vallée du Rhône, la région PACA à Rhône-Alpes, où un système pluvio-orageux continuera de déverser de fortes précipitations. Les pluies faibliront significativement en seconde partie de nuit. Du Sud-Ouest, Massif central jusqu'au Grand-Est, les averses seront moins fortes avec des orages localisés.

Jeudi, matin, des averses persisteront du Sud-Ouest au Nord-Est, avec la possibilité d'orages et de précipitations soutenues. Elles apporteront un fort cumul de pluies, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en vallée du Rhône et des Alpes du Sud jusqu'à la Provence, notamment les départements du Var et des Alpes-Maritimes.

L'après-midi, les ondées, accompagnées localement d'orages, seront encore fréquentes mais l'accalmie gagnera la Bourgogne et le Grand-Est. Sur le Languedoc-Roussillon et près du littoral provençal ainsi qu'en Corse, le temps deviendra plus calme avec de belles éclaircies et quelques gouttes possibles, notamment sur les Cévennes et le relief corse. Enfin, du nord de l'Aquitaine aux régions du Nord-Ouest, le ciel sera variable, avec des grisailles matinales formées en fin de nuit.

Au petit matin, les températures minimales afficheront 11 à 16 degrés sur la moitié nord, 16 à 21 degrés sur le sud, et 22 sur les côtes de la Corse.

Les maximales seront en baisse avec 19 à 23 degrés sur la moitié nord, 22 à 26 degrés dans le sud, jusqu'à 27/28 sur le littoral de l'île de Beauté.

Voici les températures relevés à 16h00 suivies des minimales prévues pour la nuit de mercredi à jeudi:

Brest : 19/13

Paris : 20/14

Lyon : 27/17

Biarritz : 23/17

Cherbourg : 17/12

Tours : 22/15

Clermont-Fd : 26/15

Perpignan : 28/20

Rennes : 20/14

Nancy : 20/15

Limoges : 22/16

Marseille : 28/21

Nantes : 23/15

Strasbourg : 22/16

Bordeaux : 27/17

Nice : 26/20

Lille : 19/12

Dijon : 22/15

Toulouse : 28/18

Ajaccio : 27/22