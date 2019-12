Mexique: deux statues religieuses fabriquées à partir de métamphétamines

(Belga) Deux statues religieuses fabriquées à partir de métamphétamines, drogue de synthèse extrêmement addictive, ont été découvertes par des agents de sécurité près de l'aéroport de Mexico, a indiqué lundi le bureau du Procureur général du Mexique.

Les statues, pesant 31 et 18 kilos, ont été retrouvées emballées dans deux caisses en bois, grâce au flair d'un chien entraîné à la détection de stupéfiants, selon un communiqué de ce bureau. Les deux statues ont été fabriquées avec "une substance aux caractéristiques proches de la métamphétamine", a ajouté ce texte, sans plus de détail. La métamphétamine, drogue plus puissante que les amphétamines, provoque une intense stimulation mentale, mais a des effets dévastateurs sur le long terme. Elle a été largement utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour stimuler l'ardeur au combat des soldats. (Belga)