Mexique: l'hélicoptère d'un ministre s'écrase, plusieurs morts

(Belga) Un hélicoptère qui transportait le ministre mexicain de l'Intérieur Alfonso Navarrete vers le lieu d'un séisme s'est écrasé vendredi soir à l'atterrissage au Mexique, faisant plusieurs morts au sol, a annoncé le président Enrique Peña Nieto, qui a précisé que le ministre était sain et sauf.

Le ministre voyageait en compagnie du gouverneur de l'Etat d'Oaxaca, Alejandro Murat, et de plusieurs fonctionnaires vers la ville de Pinotepa de San Luis, à environ 600 km au sud de Mexico, dans une zone frappée quelques heures plus tôt par un puissant séisme. "Le ministre Naverrete et le gouverneur Alejandro Murat ainsi que l'équipage sont sains et saufs", a tweeté en fin de soirée M. Peña Nieto. "Malheureusement, plusieurs personnes au sol ont perdu la vie et d'autres sont blessées" a ajouté le président, qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Alfonso Navarrete a déclaré à la chaîne Televisa que le pilote de l'hélicoptère militaire avait perdu le contrôle de l'appareil à environ 40 mètres du sol. "Je crois comprendre qu'il y a des gens qui ont perdu la vie", a-t-il dit. Un reporter de la chaîne Televisa qui voyageait avec lui a raconté, pour sa part, que l'hélicoptère avait brusquement chuté après avoir généré un grand nuage de poussière sur le terrain d'atterrissage. Ce journaliste, qui a pu quitter l'appareil accidenté avec l'aide de militaires, a déclaré qu'il avait vu au moins "trois corps". Televisa a diffusé des images de l'hélicoptère gisant sur le côté. Le ministre et ses accompagnateurs se dirigeaient vers le lieu d'un séisme de magnitude 7,2 qui a frappé vendredi l'Etat d'Oaxaca. Fortement ressenti dans la capitale, le tremblement de terre n'a fait ni victimes, ni dégâts importants, selon les premières informations données par les autorités. (Belga)