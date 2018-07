Migrations: 2.500 mineurs non accompagnés en Grèce en "situation périlleuse"

Environ 2.500 mineurs migrants non accompagnés en Grèce, soit les deux tiers de ceux actuellement dans le pays, ne bénéficient pas de structure d'hébergement et se trouvent dans une situation "périlleuse", s'est alarmée jeudi l'organisation non gouvernementale Metadrasi.

"Selon des données du Centre national de solidarité sociale (Ekka), 3.670 mineurs non accompagnés se trouvent actuellement dans le pays dont seuls 1.135 sont hébergés dans des foyers ou familles, le reste se trouvant dans des conditions périlleuses", a indiqué Evdokia Gryllaki, responsable de la gestion des mineurs non accompagnés de Metadrasi.

La plus grande part des mineurs non protégés sont des Pakistanais, soit 38,4%, qui "n'ont pas le profil habituel du réfugié ayant la possibilité de bénéficier de protection, comme c'est le cas par exemple des Syriens", a déploré cette responsable, lors d'une conférence à Athènes sur cette question.

Elle a souligné que "12% des mineurs sans protection sont des SDF (sans domicile fixe, NDLR) et que seuls 66% sont scolarisés".

"Le défi actuellement est de trouver des solutions pour leur intégration surtout via leur scolarisation car la majorité (55,5%) sont censés rester dans le pays" car ils n'entrent pas dans des catégories de relocalisation ou regroupement familial, a-t-elle relevé.

Au total 28 structures d'hébergement de mineurs non accompagnés existent actuellement en Grèce, d'une capacité de 1.115 places, selon l'Ekka.

Mais même pour ceux jugés éligibles au regroupement familial dans d'autres pays de l'UE, la situation devient plus difficile, du fait des crispations européennes sur l'accueil des réfugiés, a relevé la responsable du Service d'asile sur ce dossier, Dionysia Papailiou.

"Depuis un an, nous avons de plus en plus de rejets, alors même qu'auparavant les demandes faites sur les mêmes critères étaient acceptées", a-t-elle relevé. Sur 680 réfugiés mineurs jugés éligibles à la réunification par le Service d'asile au premier semestre 2018, 497 se sont vu opposer un refus des pays d'accueil présumés, a-t-elle précisé.

La prise en charge des mineurs non accompagnés se heurte aussi à un problème chronique de stabilité des financements, les fonds, surtout européens, étant débloqués à court terme et gérés par l’État grec dans une certaine opacité, ont souligné plusieurs intervenants à cette conférence.

Ioannis Balpakakis, directeur de Moria, le grand centre de réception (hotspot) de Lesbos, en mer Égée, a ainsi déploré manquer cruellement d'interprètes, faute de renouvellement à temps des contrats.

Metadrasi, qui œuvre pour la défense des droits des migrants et réfugiés et surtout ceux des mineurs non accompagnés, a secouru depuis 2015 - année du plus fort de la récente crise migratoire - 4.133 mineurs dont 3.633 jeunes hommes, en majorité Afghans, Syriens et Pakistanais.