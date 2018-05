Mike Pompeo bien parti pour devenir secrétaire d'Etat américain

(Belga) La commission des Affaires étrangères du Sénat américain a voté lundi de façon serrée en faveur de la candidature de Mike Pompeo au poste de secrétaire d'Etat, grâce à la volte-face d'un sénateur républicain.

Choisi par Donald Trump, M. Pompeo, actuel directeur de la CIA, est désormais en bonne voie pour prendre les rênes de la diplomatie américaine. Le Sénat devra pour cela le confirmer dans cette fonction cruciale, lors d'un dernier vote en séance plénière cette semaine, au moment où les Etats-Unis sont appelés à prendre des décisions capitales dans les dossiers iranien et nord-coréen. L'affaire semblait pourtant mal engagée pour Mike Pompeo plus tôt ce lundi, tous les membres démocrates de la commission des Affaires étrangères, plus le sénateur républicain Rand Paul, ayant fait savoir leur opposition à sa nomination pour diriger la diplomatie des Etats-Unis. Mais M. Paul s'est finalement résolu à apporter son soutien au chef de la CIA, après avoir été persuadé de reléguer ses réticences liées aux positions passées de M. Pompeo sur la guerre en Irak et les programmes de surveillance. "J'ai changé d'avis", a expliqué Rand Paul. "Il m'a assuré qu'il avait appris la leçon. Le temps nous dira si ces garanties sont sincères ou non". Même s'il ne s'agit que d'une recommandation, un avis défavorable de la commission aurait représenté un camouflet historique pour M. Pompeo. (Belga)