Mondial 2018 - Ils nous ont largement dominés"

(Belga) Le sélectionneur polonais Adam Nawalka s'est montrès très lucide après la défaite, 0-3, de son équipe contre la Colombie, dimanche soir à Kazan dans le Groupe H du mondial-2018 de football. "Notre plan n'a pas fonctionné. Ils nous ont largement dominés", a-t-il en effet admis. "Notre stratégie était d'attaquer l'adversaire, d'essayer de marquer et d'être prudents défensivement. Nous voulions contre-attaquer. Mais la Colombie a mieux joué."

"Mes joueurs ont pourtant tout donné jusqu'à la fin", a-t-il poursuivi, "mais je dois reconnaître que nous avons perdu contre une équipe très forte et il faut l'accepter, bien qu'à mon avis, la partie a été équilibrée jusqu'au premier but. Nous avons fait tout ce que nous avons pu en attaque, nous avons bien contrôlé le match jusqu'à ce premier but. Nous avons essayé de continuer à attaquer, nous avons eu des occasions, mais ils nous ont battus avec des buts en contre lorsque nous cherchions à égaliser. Nous savions que la Colombie était un adversaire terrible, avec des joueurs excellents qui jouent dans les grands clubs européens..." Le capitaine colombien Radamel Falcao était lui ravi d'avoir inscrit son premier but en Coupe du monde. "C'est le rêve, marquer un but comme ça", a-t-il en effet avoué. "J'en rêvais depuis tout petit. Je suis heureux de la victoire, du comportement de l'équipe, de tous les joueurs et évidemment pour ce but que j'attendais depuis tellement longtemps". Le coach colombien Jose Pekerman a pour sa part souligné que les deux équipes avaient joué "sous pression" et sans aucun droit à l'erreur, après leurs défaites lors de la première journée. "Nous avons assumé cette responsabilité, tout en jouant un beau match avec du football créatif. L'équipe a joué de manière unie et cela a donné le football et les buts que l'on a vus. Nous nous sommes replacés en bonne position", s'est-il félicité. (Belga)