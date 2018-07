Mondial 2018 - Le Costa Rica accroche un partage 2-2 face à la Suisse, qualifiée pour les huitièmes

(Belga) Malmenée par le Costa Rica, la Suisse a finalement été tenue en échec 2-2 au bout du suspense, mercredi, à Nijni Novgorod. Malgré ce partage, les Helvètes terminent à la deuxième place du groupe E avec 5 points et affronteront la Suède en huitièmes de finale le mardi 3 juillet.

Motivé à l'idée d'inscrire son premier but dans cette Coupe du monde, le Costa Rica a offert un déluge d'occasions durant un premier acte largement en sa faveur. Pourtant ce sont bien les Helvètes qui ont réussi à prendre les devants avant la pause grâce au joueur du FC Bologne Dzemaili, parfaitement trouvé de la tête par Embolo dans le rectangle adverse (31e, 1-0). Sans se laisser décontenancer, les Costariciens ont bien entamé leur deuxième période en égalisant par l'entremise de Waston, qui s'est élevé plus haut que tout le monde sur un corner donné par Campbell (56e, 1-1). A moins d'un quart d'heure du terme, la 'Nati' a réagi en heurtant le poteau de Keylor Navas d'une tête rageuse de Drmic (78e). Si Josip Drmic pensait offrir la victoire aux siens en concluant un contre rondement mené (88e, 2-1), c'était sans compter sur l'égalisation du portier Sommer sur un but contre son camp à la suite d'un pénalty dans un premier temps manqué par l'ancien gantois Bryan Ruiz (2-2, 90e). Le ballon tiré par Ruiz a heurté la transversale avant de retomber sur le dos du gardien et de finir sa course dans le but suisse. (Belga)