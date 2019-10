Mondial de rugby: les All Blacks renouvelés à près de 50% pour la petite finale

Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande Steve Hansen a changé mercredi près de la moitié son XV de départ pour affronter le pays de Galles, vendredi à Tokyo lors du match pour la 3e place de la Coupe du monde de rugby.

Hansen a ainsi effectué sept changements -- plus un de poste -- dont quatre parmi la ligne de trois-quarts, au sein de laquelle ont été titularisés les ailiers Ben Smith et Rieko Ioane, ainsi qu'une nouvelle paire de centres, composée de Sonny Bill Williams et Ryan Crotty.

Devant, Sam Cane et Shannon Frizell entoureront en troisième ligne Kieran Read, capitaine pour la 52e et dernière fois avant de prendre sa retraite internationale.

Le trio évoluera derrière Scott Barrett, qui retrouve la deuxième ligne après avoir démarré en troisième contre l'Angleterre en demi-finale (7-19).

Enfin, Dane Coles a été titularisé au talonnage.

Le sélectionneur du pays de Galles Warren Gatland a lui procédé à neuf changements par rapport à l'équipe qui a débuté face à l'Afrique du Sud (16-19).

Il a notamment renouvelé sa charnière, où seront associés le demi de mêlée Tomos Williams et l'ouvreur Rhys Patchell, et titularisé l'ailier Owen Lane, appelé après le quart de finale contre la France (20-19) pour pallier la blessure de Josh Navidi.

Derrière, seuls le centre Jonathan Davies et l'ailier Josh Adams conservent leur place. Devant Ross Moriarty et Justin Tipuric (troisième ligne), le capitaine Alun Wyn Jones (deuxième ligne) et le talonneur Ken Owens enchaîneront une deuxième titularisation.

Les XV de départ

Nouvelle-Zélande: B. Barrett - B. Smith, Crotty, S. B. Williams, Ioane - (o) Mo'unga, (m) A. Smith - Cane, Read (cap.), Frizell - S. Barrett, Retallick - Laulala, Coles, Moody

Pays de Galles: Amos - Lane, J. Davies, Watkin, Adams - (o) Patchell, T. Williams - J. Davies, Moriarty, Tipuric - A. W. Jones (cap.), Beard - Lewis, Owens, N. Smith

Remplacements

Nouvelle-Zélande: Coltman, Moli, Ta'avao, Tuipulotu, Todd, Weber, Lienert-Brown, J. Barrett

Pays de Galles: Dee, Carre, W. Jones, Ball, Shingler, G. Davies, Biggar, Parkes