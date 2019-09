Mondial de rugby: les All Blacks veulent "aiguiser leur jeu" en vue des quarts

L'entraîneur adjoint des All Blacks Ian Foster en conférence de presse, le 23 septembre 2019 à TokyoCHARLY TRIBALLEAU

Pas de chance pour le Canada, la Namibie et l'Italie: la Nouvelle-Zélande a l'intention d'"aiguiser son jeu" afin d'être prête pour les quarts de finale, a expliqué lundi à Tokyo l'entraîneur adjoint Ian Foster au surlendemain de la victoire sur l'Afrique du Sud (23-13).

La première place de la poule B quasiment dans la poche après leur succès initial des Springboks, les doubles champions du monde en titre s'apprêtent à quitter mardi la capitale japonaise pour l'île méridionale de Kyushu, où ils s'adonneront aux joies des célèbres sources chaudes - "Onsen" - de Beppu avant de reprendre l'entraînement.

Mais pas question de ramollir pour autant: "c'est ça le danger", a souligné Foster. "Nous avons trois opportunités supplémentaires d'aiguiser notre jeu et de l'amener au niveau auquel nous voulons qu'il soit", a souligné l'adjoint de Steve Hansen. Tant pis pour l'Italie, le dernier adversaire de poule des Blacks (le 12 octobre à Toyota) avant un vraisemblable quart de finale contre l'Ecosse ou le Japon.

"Si nous pensons que nous y sommes (en quarts) parce que nous avons fait un bon match, nous allons être fessés", a ajouté Foster. "Il n'y aura aucun relâchement."

A Kyushu, une semaine d'entraînement attend les Néo-Zélandais d'ici leur deuxième match face au Canada, mercredi 2 octobre à Oita. Et malheureusement pour les "Canucks", les candidats au triplé n'étaient pas à leur meilleur niveau face aux Boks, pourtant l'un de leurs plus sérieux outsiders au Japon.

- Retallick proche du retour -

"Nous étions comblés par la victoire mais c'était loin d'être parfait et nous en sommes tous conscients", a souligné Foster. "Nous nous sommes mis une grosse pression pour ce match parce que c'était évidemment un match important dans cette poule. Mais c'est une très bonne chose d'avoir joué ce gros match tôt parce que cela nous donne une photographie claire de là où nous sommes."

A Kyushu, le staff médical va pouvoir panser les plaies de nombreux joueurs "cabossés et abîmés" par les Boks, et rapprocher l'influent deuxième ligne Brodie Retallick, blessé à une épaule, d'un retour à la compétition avant les quarts de finale. "Il se rétablit plus vite que prévu", a indiqué Foster.

Concentrés, les Blacks n'en sont pas moins détendus, à l'image du centre Anton Lienert-Brown à qui l'on demandait s'il avait acheté un cadeau d'anniversaire à son binôme Ryan Crotty, 31 ans lundi. "Il m'a dit qu'il en avait 25!", a plaisanté le trois-quarts. "Je lui ferai peut-être un câlin."

Mais pas de cadeaux en vue pour le Canada, la Namibie et l'Italie. "Peu importe l'équipe que nous rencontrons, nous répondons toujours présents", a affirmé le joueur des Chiefs. "C'est ce que le maillot noir exige. (...) Sinon, ce sera une journée tendue au bureau." Tout le monde est prévenu.