Nuit supplémentaire à l'hôpital pour l'ex-président américain Bill Clinton

(Belga) L'ex-président américain Bill Clinton, 75 ans, passera une nuit supplémentaire dans l'hôpital de Californie où il est soigné pour une infection non liée au Covid-19, a annoncé samedi son porte-parole.

Bill Clinton, président des Etats-Unis de 1993 à 2001, a été admis mardi soir pour une infection du sang au centre médical UCI d'Irvine de l'Université de Californie, au sud de Los Angeles. Il "va rester à l'hôpital pendant la nuit afin de continuer à recevoir des antibiotiques par intraveineuse avant une sortie prévue demain" dimanche, a précisé sur Twitter son porte-parole, Angel Urena, soulignant que "tous les indicateurs de santé évoluent dans le bon sens". L'ancien président est "de bonne humeur et a passé du temps avec sa famille, retrouvant des amis et regardant du football universitaire". Selon le New York Times, citant un collaborateur, Bill Clinton a développé une infection des voies urinaires qui s'est transformée en septicémie. (Belga)