Où en est le coronavirus dans le monde? Voici la carte en temps réel

La pandémie de coronavirus a fait au moins 31.412 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 12H00.

Plus de 667.090 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 183 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Parmi ces cas, au moins 134.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

L'Italie est le pays le plus touché en nombre de morts avec 10.023 décès pour 92.472 cas. Mais 12.384 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.

Après l'Italie, les pays les plus touchés sont l'Espagne avec 6.528 morts pour 78.747 cas, la Chine continentale avec 3.295 morts (81.394 cas), l'Iran avec 2.640 morts (38.309 cas), et la France avec 2.314 morts (37.575 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.394 cas, dont 3.295 décès, et 74.971 guérisons.

En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 124.686 contaminations officiellement recensées, dont 2.191 décès et 2.612 guéris.

L'Europe totalise dimanche 22.259 décès pour 363.766 cas, l'Asie 3.761 décès (104.596 cas), le Moyen-Orient 2.718 décès (46.596 cas), les Etats-Unis et le Canada 2.250 décès ( 130.120 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 274 décès (13.544 cas), l'Afrique 134 décès (4.267 cas), et l'Océanie 16 décès (4.208 cas).

Ces chiffres ne reflètent qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une hospitalisation.

Un collectif de chercheurs (Center for Systems Science and Engineering) basé à l'université John Hopkins dans l'état du Maryland aux États-Unis a développé une carte actualisée en temps réel de la propagation du SARS-COV-2, le coronavirus de la maladie du COVID-19.

