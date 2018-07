Pakistan: un candidat et son chauffeur tués dans un attentat suicide des talibans

(Belga) Le candidat aux législatives, blessé dans un attentat suicide qui a tué son chauffeur et blessé cinq autres personnes, est mort dimanche dans le nord-ouest du Pakistan, a-t-on appris de sources policières.

Les talibans pakistanais (TTP) ont revendiqué l'attaque dans un message adressé aux médias. "Ikramullah Gandapur a succombé à ses blessures dans un hôpital militaire après qu'un kamikaze s'est fait exploser près de son véhicule ce matin", a déclaré le chef de la police du district de Dera. L'assistant du candidat, a confirmé sa mort, ainsi que celle de son chauffeur. Ikramullah Gandapur concourait pour le PTI (Tehreek-e-Insaf, qui signifie "Mouvement pour la justice au Pakistan") d'Imran Khan dans cette circonscription de Khyber Pakhtunkhwa, une province du nord-ouest du pays, frontalière avec l'Afghanistan, auparavant très instable. C'est la quatrième attaque en deux semaines dans le cadre des élections législatives qui se tiendront mercredi au Pakistan. Le 11 juillet, un attentat suicide contre un meeting avait fait 20 morts à Peshawar. Trois jours plus tard, une bombe cachée dans une moto avait explosé à Bannu, au passage d'un candidat, tuant quatre personnes et en blessant une quarantaine d'autres. Quelques heures plus tard, un kamikaze se faisait exploser lors d'une réunion publique à Mastung, dans la province du Balouchistan (Sud-Ouest), faisant 149 morts, soit le deuxième attentat le plus sanglant de l'histoire du Pakistan. Le niveau des violences a toutefois fortement baissé dans le pays, selon une étude du CRSS, un centre de recherche pakistanais. Le nombre des personnes tuées dans les violences extrémistes, politiques ou criminelles, a ainsi chuté de 70% ces deux dernières années, avec 2.057 morts violentes rapportées l'an passé, contre 6.574 en 2015. (Belga)