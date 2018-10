Séisme suivi d'un tsunami en Indonésie - Pas de raison de penser qu'un Belge est porté disparu, selon les Affaires étrangères

(Belga) Selon les éléments actuels, il n'y aucune raison de penser qu'un Belge est porté disparu en Indonésie après le séisme suivi d'un tsunami qui a touché l'île des Célèbes, indiquent les Affaires étrangères lundi soir, réagissant à une information en ce sens du centre de crise indonésien, citée par différents médias belges et étrangers.

La personne en question est une femme, dont on n'avait plus de nouvelles depuis trois jours mais qui s'est depuis lors manifestée. Elle est saine et sauve et se trouve sur une autre île. Les Affaires étrangères avaient par ailleurs affirmé samedi avoir connaissance d'un Belge qui se trouvait en vacances à Palu, la ville la plus touchée. Ce touriste est indemne et attend un vol retour vers la capitale Jakarta. D'après la même source, seize autres Belges se trouvent sur l'île des Célèbes mais sont normalement assez éloignées de Palu. Si les Affaires étrangères n'ont pas encore eu de contact avec chacune de ces personnes, il n'y a toutefois, selon elles, pas de raison de s'inquiéter de leur situation. La catastrophe a fait au moins 844 morts, et 59.000 déplacés, selon le dernier bilan annoncé lundi par l'agence de gestion des catastrophes et le gouvernement indonésien.