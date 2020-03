Philippines: les décès de neuf médecins suscitent des craintes sur l'état de la crise

(Belga) Neuf médecins sont décédés aux Philippines des suites du coronavirus, a annoncé jeudi le responsable du Conseil national de l'ordre des médecins, au moment où les hôpitaux sont débordés et le personnel médical manque d'équipements de protection.

Cette nouvelle fait craindre une crise sanitaire plus grave que le bilan communiqué par les autorités, de 38 personnes décédées du Covid-19. Alors que les 55 millions d'habitants de Luzon, la plus grande île de l'archipel sur laquelle se trouve la capitale Manille, sont entrés dans leur deuxième semaine de confinement, les médecins rapportent une augmentation du nombre de cas. En annonçant jeudi le décès d'un neuvième médecin, le Conseil de l'ordre a affirmé que les soignants manquaient de moyens de protection. "Si cela ne tenait qu'à moi, je testerais d'abord ceux qui se trouvent en contact direct avec les malades et je les testerais à nouveau après sept jours. Les médecins pourraient être eux-mêmes porteurs", a déclaré à l'AFP Benito Atienza, vice-président de cette instance. Trois grands hôpitaux de Manille ont annoncé mercredi avoir atteint leur pleine capacité et ne plus être en mesure d'accepter de nouvelles personnes souffrant du coronavirus. Des centaines de membres du personnel médical sont désormais en auto-confinement pour 14 jours après avoir été exposés à des situations à risque, ont indiqué les hôpitaux. Un peu moins de 2.000 personnes avaient été déclarées mardi positives au Covid-19 aux Philippines, où les tests sont pratiqués sur les personnes les plus fragiles, en raison notamment de leur état de santé, de leur âge ou parce qu'elles présentent des symptômes graves, ainsi que sur les femmes enceintes. (Belga)