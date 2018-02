Philippines: quatre tués dans des glissements de terrain suivant une tempête tropicale

(Belga) Quatre personnes, dont trois enfants, ont trouvé la mort dans des glissements de terrain suivant une tempête tropicale dans le sud des Philippines, ont confirmé la police et les autorités du pays mardi.

Une mère de 23 ans et ses deux enfants font partie des victimes. Leur maison a été ensevelie dans le glissement de terrain à Carrascal dans la province de Surigao del Sur, à 786 kilomètres au sud de la capitale Manille. Un autre enfant de 10 ans a aussi été emporté et tué dans un glissement de terrain séparé mais observé dans la même ville, selon les autorités chargées du secours d'urgence. Plus de 1.800 résidents ont dû fuir leurs demeures à Surigao del Sur et la province proche de Surigao del Norte en raison de cette tempête tropicale, mardi matin, poursuit cette agence. Des vents de 55km/h à 75km/h ont été enregistrés et la dépression poursuit désormais sa route vers l'est-nord-est, pour quitter l'archipel d'ici vendredi. Environ 20 typhons balaient les Philippines chaque année. (Belga)