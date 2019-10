Pologne: la majorité absolue pourrait échapper aux conservateurs

La majorité absolue pourrait échapper au parti conservateur nationaliste Droit et Justice (PiS), au pouvoir en Pologne depuis 2015, à l'issue des élections législatives de dimanche, selon les sondages publiés jeudi et vendredi.

Ainsi, une enquête de l'institut Ibris, publiée vendredi par le quotidien Rzeczpospolita, crédite le PiS de 41,7% des intentions de vote, tandis que les trois formations qui pourraient potentiellement s'allier contre lui - la Coalition Civique KO (22%), l'alliance de gauche sous l'étiquette SLD (13,4%) et la Coalition Polonaise formée par le parti paysan PSL et le mouvement anti-système Kukiz'15 (6%) - totalisent 41,4%.

La différence est donc minime et pourrait être facilement franchie, 11,5% des 1000 personnes interrogés restant indécis, surtout si la participation est importante, comme le laisse prévoir ce dernier sondage publié la veille de la journée de silence préélectoral obligatoire en Pologne.

Une autre enquête, réalisée par l'institut Kantar et publiée jeudi par le quotidien Gazeta Wyborcza, a donné une projection moins favorable pour les conservateurs, crédités de 40% des intentions de vote, tandis que la KO (26%), la gauche (12%) et le PSL/Kukiz'15 (7%) en totalisaient 45%. En plus, selon ce sondage, la Confédération (extrême droite) obtiendrait également 7% des voix, et entrerait au parlement, réduisant ainsi le nombre de sièges obtenus par les autres partis.

Cependant, la méthode d'Hondt, en vigueur en Pologne pour calculer la répartition des sièges, offre une prime au parti vainqueur, ce qui devrait favoriser les conservateurs.

Ainsi, à 48 heures du scrutin, trois possibilités restent ouvertes: victoire complète du PiS qui garde la majorité absolue et continue à gouverner tout seul, poursuivant son programme de réformes controversées, victoire moins importante du PiS qui peut chercher à former une coalition difficile à imaginer ou à débaucher quelques députés d'autres formations, mais son élan réformateur en serait restreint, et enfin, en cas de bons résultats des partis d'opposition, formation d'une vaste coalition anti-PiS et d'un gouvernement de cohabitation avec le président pro-PiS Andrzej Duda.

via/sw/cac