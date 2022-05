Pour Mexico, les USA sont "co-responsables" d'une solution contre l'immigration illégale

(Belga) Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a estimé vendredi que les Etats-Unis devaient contribuer à une solution commune pour limiter l'immigration illégale au départ de pays d'Amérique centrale, liée à la pauvreté. Il a appelé Washington à modifier sa politique migratoire.

Les Etats-Unis d'Amérique sont les "protagonistes du phénomène migratoire", a rappelé le président mexicain, à l'issue d'une rencontre avec son homologue salvadorien Nayib Bukele. Washington doit également aider à lutter contre la pauvreté et la violence "qui obligent des millions de personnes à quitter leur lieu de résidence", a souligné M. López Obrador (AMLO). Outre les Etats-Unis et le Mexique, le Guatemala, le Salvador et le Honduras -trois pays d'où partent régulièrement des caravanes de migrants - doivent participer à un "effort commun" dans la mise au point d'une solution, a estimé AMLO. Tournée diplomatique Le président mexicain a entrepris jeudi une tournée diplomatique en Amérique centrale et à Cuba, dans les pays de départ de migrants qui traversent le Mexique vers les Etats-Unis. Après le Guatemala et le Salvador, il est arrivé au Honduras vendredi soir et doit se rendre ensuite au Belize et à Cuba. Les trois dernières semaines d'avril, les Etats-Unis ont arrêté 7.800 sans-papiers par jour le long des 3.200 km de frontière avec le Mexique, cinq fois plus que la moyenne sur la période 2014-2019. Ce flux pourrait augmenter à partir du 23 mai, date à laquelle Washington doit lever une restriction sanitaire à la migration. Cette mesure avait été réactivée sous la présidence de Donald Trump en mars 2020 au début de la pandémie de Covid-19. (Belga)