Premier prix pour "Girl" au BFI London Film Festival

(Belga) "Girl", le premier long métrage de Lukas Dhont, a été récompensé samedi du Sutherland Award (meilleure et plus originale première oeuvre) au BFI London Film Festival et du prix du public à Pingyao (Chine), a indiqué le Fonds audiovisuel de Flandre.

C'est la deuxième fois, selon le VAF, que le Sutherland Award est attribué à un long métrage belge, avec "L'Homme au crâne rasé" d'André Delvaux en 1966. Lukas Dhont était présent à Londres avec l'acteur Arieh Worthalter pour recevoir son prix. Le Pinyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival, qui en est à sa deuxième édition, a quant à lui primé l'oeuvre avec le prix du public. "Girl" a été diffusé il y a quelques jours en avant-première belge au Festival du film de Gand. En un peu moins d'une semaine, il a attiré plus de 90.000 spectateurs en France, bouclant la semaine à la troisième place du box-office parisien. Le film est en outre dans les salles belges depuis cette semaine. Depuis la première mondiale à Cannes au printemps, d'où le film est notamment reparti avec la Caméra d'or récompensant le meilleur film débutant, "Girl" a amassé 17 distinctions internationales. (Belga)