Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Donald Trump pense que Biden sera le candidat démocrate s'il ne fait pas d'erreur majeure

Le président américain Donald Trump a jugé jeudi que l'ancien vice-président Joe Biden allait l'emporter sur ses rivaux démocrates et devenir le candidat de son parti pour la présidentielle de 2020 s'il ne commettait pas d'"erreur majeure".

"Je pense que Biden y arrivera s'il ne fait pas d'erreur majeure", a dit M. Trump à la presse avant de partir pour la ville de Baltimore, près de Washington. Le républicain s'exprimait deux heures avant le début du débat qui opposera dix candidats à la primaire démocrate, avec en clair favori Joe Biden, suivi dans le trio de tête par le sénateur indépendant Bernie Sanders et la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. L'été a été marqué par des gaffes et propos confus de Joe Biden, qui ont réveillé des doutes sur sa forme physique et intellectuelle. Ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden représente le courant centriste du parti démocrate tandis qu'Elizabeth Warren et Bernie Sanders sont plus à gauche.